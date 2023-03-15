Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirten Şen, masadaki anketlerdeki son oranları da duyurdu.
''Erdoğan'ın oyu yüzde 53 görünüyor''
"Halk 'Yaraları Erdoğan sarabilir' diye düşünüyor"
Sahte anketçilere tepki
Sahte anketçilere de tepki gösteren Şen, "Ortalarda bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde, 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar?" diye konuştu.
Anketlerin nasıl yapıldığına ilişkin soruya yanıt veren Şen, şunları söyledi: