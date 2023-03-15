Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı

"77 vilayette yapıyoruz. 3 biner kişiyle yapıyoruz. Hepsi ayrı ayrı. Depremin sert vurduğu bir kaç vilayette yapmıyoruz. Telefon ve bilgisayara entegrasyonuyla yapıyoruz. Bir tane yapmıyoruz. Sürekli yapıyoruz. Senenin her ayı yapıyoruz. Seçim yaklaştığında her hafta yapıyoruz. Bilimsel araştırmalar 15 Mayıs sabahını değil, bugünü gösteriyor. O günlere yakın bir araştırma sunarsak ve bu sonuç çıkmazsa elbette mahcup oluruz. Buralarda yanılma payı 1,5'tur. Bir buçuğun yüzde 53'ü kadardır bu hata payı. Bu yüzde 95'inde. 5'inde ise çok farklı rakamlara bulabilirsiniz. Bir yerde 5 tane bir birbirini doğrulayan, öbür tarafta da 95 tane birbirini doğrulayan var. Rasyonel bir insan hangisini seçer. "