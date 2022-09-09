Gündem Erdoğanın Putin çıkışı ülkede gündem oldu Rus medyası manşetten duyurdu
POLİTİKA

Erdoğan'ın Putin çıkışı ülkede gündem oldu: Rus medyası manşetten duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna’dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gitmesine yönelik eleştiri yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de destek vermesi Rus medyasında geniş yankı uyandırdı.

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Haber Merkezi AA
Erdoğanın Putin çıkışı ülkede gündem oldu: Rus medyası manşetten duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, “Erdoğan, Ukrayna tahılının fakir ülkelere gitmediği konusunda Putin’le hemfikir” başlığıyla yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus tahılına yönelik zorlukların da sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri detaylıca aktarıldı.

Ülkenin tirajı yüksek bir başka gazetesi İzvestiya ise haberi “Erdoğan, Ukrayna'dan fakir ülkelere tahıl sevk edilmediği konusunda Putin’e katıldı” başlığıyla okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin’in, tahılın Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere gittiği konusunda endişe duyduğuna yönelik ifadelerine yer verilen haberde, Türk liderin Rus mevkidaşıyla bu konuyu Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.

Rus haber ajansı TASS’ın da “Erdoğan, Ukrayna’dan sevk edilen tahılın gelişen ülkelere gitmesi sorun olduğu konusunda Putin’e katılıyor” başlığıyla aktardığı haberde, Türkiye’nin Rus tahılının da dünya pazarlarına ulaşması gerektiği görüşünde olduğuna yönelik ifadeleri de yer aldı.

Erdoğan'ın sözleri manşetten verildi

Rus RBK gazetesinin de manşetten “Erdoğan tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda Putin’e katıldı” başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın, “Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil.” ifadeleri ön plana çıkartıldı.

Putin, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada, Avrupa’yı Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatları konusunda sömürgecilikle suçlayarak “Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edeceğim.” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatı yapılmasından Rusya rahatsız tabii ki' ifadelerini kullandı.
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