Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine paniğe kapılan muhalifler depremzedeleri hedef aldı

Muhalifler, Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine deprem bölgesindeki vatandaşları hedef aldı.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yarışını önde götürürken sosyal medyada bazı kullanıcılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları hedef aldı. Deprem bölgelerindeki bazı kentlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olması muhaliflerde paniğe neden oldu.
Paniğe kapılan muhalifler depremzedeleri hedef aldı
Depremzedelere Erdoğan'a oy verdikleri için tepki gösteren muhalifler şu ifadeleri kullandı: