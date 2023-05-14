|
Gündem

Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine paniğe kapılan muhalifler depremzedeleri hedef aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı kentlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi, muhaliflerde paniğe neden oldu. Deprem bölgelerindeki vatandaşları hedef alan muhalifler, yaptıkları paylaşımlarda "Gıkınız bile çıkmasın bu saatten sonra", "Gebersinler it gibi sürünsünler bunu hak ediyorlar" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

22:51 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muhalifler, Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine deprem bölgesindeki vatandaşları hedef aldı.

Muhalifler, Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine deprem bölgesindeki vatandaşları hedef aldı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yarışını önde götürürken sosyal medyada bazı kullanıcılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları hedef aldı. Deprem bölgelerindeki bazı kentlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olması muhaliflerde paniğe neden oldu.

Paniğe kapılan muhalifler depremzedeleri hedef aldı

Depremzedelere Erdoğan'a oy verdikleri için tepki gösteren muhalifler şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgeleri için çok üzüldüm. günlerce buradan yardım çığlıklarını duyurduk. siz değil miydiniz erzak yok, su yok, açız açıktayız yardım gelmiyor diyen, nerede bu devlet diye feryat eden... söylenecek söz yok gıkınız bile cıkmasın bu saatten sonra"
"Deprem bölgesindeki biri olarak gebersinler iti gibi sürünsünler bunu hak ediyorlar"
"Deprem bölgesi neyin kafasını yaşıyor acaba!"




#seçim
#depremzede
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#AK Parti
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İYİ Parti oy oranı, milletvekili sayısı 2023