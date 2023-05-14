Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürmesi üzerine paniğe kapılan muhalifler depremzedeleri hedef aldı

"Deprem bölgeleri için çok üzüldüm. günlerce buradan yardım çığlıklarını duyurduk. siz değil miydiniz erzak yok, su yok, açız açıktayız yardım gelmiyor diyen, nerede bu devlet diye feryat eden... söylenecek söz yok gıkınız bile cıkmasın bu saatten sonra"