Erdoğan'ın yemin törenine katılacak ABD heyeti açıklandı

Jeffry L. Flake - Erdoğan
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.
#ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake
#Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni
#Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri
2 saat önce