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Erdoğan'ın yemin törenine katılacak ABD heyeti açıklandı

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacak.

07:34 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Jeffry L. Flake - Erdoğan

Jeffry L. Flake - Erdoğan

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.



CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykel dikme sözü vermişti. Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı temsilcilerinin önergesine yanıt veren Özcan, "Erdoğan, Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi. Heykel yapması için belediye önüne getirilen çimentolara da tepki gösteren Özcan, "Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri." diye konuştu.


#ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake
#Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni
#Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri
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