Eren'in katili PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li Buluttekin hala serbest

HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmasında henüz karar çıkmadı. Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından başlatılan soruşturma açılmıştı.

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti.

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Buluttekin ayrıca, terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak, KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyordu.