Gündem Erenin katili PKKlı teröristin cenazesine katılan HDPli Buluttekin hala serbest
POLİTİKA

Eren'in katili PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li Buluttekin hala serbest

Trabzon Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin de cenazelerine katılan HDP'li Filiz Buluttekin hala serbest. CHP ise konuya ilişkin sessiz kalıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erenin katili PKKlı teröristin cenazesine katılan HDPli Buluttekin hala serbest
HDP'li Filiz Buluttekin Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesinde

HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmasında henüz karar çıkmadı. Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından başlatılan soruşturma açılmıştı.

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı belirlenmişti.

Buluttekin ayrıca, terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak, KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyordu.

Gözaltına alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Buluttekin'in Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı
GÜNDEM
Gözaltına alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Buluttekin'in Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı

Gizlice gelip çıkarıyorlar

Gizlice gelip çıkarıyorlar

Arabalarına doldurup para için satıyorlar.
Ilgaz Dağı beyaza büründü

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri büyülüyor.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
'Cumhuriyet tarihinin<br>rekoru kırıldı'

'Cumhuriyet tarihinin
rekoru kırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.

İzlediği haberden etkilenerek Anadol koleksiyonu yaptı.

Termometreler eksi 21'i gösterdi: Her yer buz tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.