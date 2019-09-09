Gündem Ergenekon davası hakimi Özeseye 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
POLİTİKA

​Ergenekon davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ergenekon davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ergenekon davasına bakan eski Hakim Hasan Özese FETÖ'ye üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenekon davasında nihai karar açıklandı.
Ergenekon davasında nihai karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı.

Bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan sanık Özese, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkında tüm suçlamaları reddetti.

"Suçsuzum, beraatimi istiyorum"

Dosyanın karara bağlanacağı söylenen ve son sözleri sorulan sanık Özese, ''Suçsuzum, beraatimi istiyorum.'' dedi.

  • Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ise beraatine karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık Özese, karara tepki göstererek, ''Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi.'' ifadesini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''Anayasayı ihlal'' suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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