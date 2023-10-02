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Ermeni çetelerin algılarını Birleşmiş Milletler yalanladı: Azerbaycan ne sivillere ne de altyapıya saldırmadı

Karabağ'da Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını almak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonrasında sözde Ermeni yönetimi feshedildi. Azerbaycan'ın sivillere şiddet uyguladığı ve bölgede sivil altyapıyı hedef aldığı iddiaları da Birleşmiş Milletler (BM) heyeti tarafından yapılan incelemeler sonrasında yalanladı.

19:42 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
Azerbaycan'ın operasyonu sonrası, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi kendini feshetmişti.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi kendini feshetmişti.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti. 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

44 günde gelen zafer

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

24 saatlik yeni operasyonla Ermeniler silah bıraktı

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Operasyonlar sonrasında işgal rejimi, sözde Ermeni yönetimini feshettiğini duyurdu.

Algılar da sonuçsuz kaldı: BM Ermenileri yalanladı

Birleşmiş Milletler (BM), Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.



#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermeni
#Birleşmiş Milletler
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