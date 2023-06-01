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Ermenistan'da Paşinyan'a Azerbaycan tepkisi: Ulusal trajedi olur

Ermenistan'ın Eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanian, Başbakan Nikol Paşinyan'a uyarılarda bulundu. Oskanian, belge imzalamaktan geri durabileceklerini söylerken, aksi halde "Ermeni halkı için ulusal trajedi olur" ifadesini kullandı.

16:35 . 1/06/2023 Perşembe
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Vartan Oskanian - Nikol Paşinyan.

Vartan Oskanian - Nikol Paşinyan.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra başlatılan barış müzakereleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Karabağ'ı da içeren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız." demişti.

Azerbaycan ile belge imzalanmasını istemiyorlar

Ermenistan'ın eski Dışişleri Bakanı
Vartan Oskanian
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü yönetimi hakkında Erivan'a uyarılarda bulundu.

Oskanian, "Bugün Ermenistan'ın Azerbaycan ile herhangi bir belge imzalamaktan kaçınma fırsatı olduğuna inanıyorum." dedi.

"Ermeni halkı için ulusal trajedi olur"

Bunun herkes için "çok anlaşılır ve kavranabilir geçerli sebepleri" olduğunu savunan Oskanian, şöyle devam etti:

Yine de Nikol Paşinyan bir belgeyi imzalamak istiyorsa, Dağlık Karabağ'ın gelecekteki statüsüne ilişkin çekince koyarak imzalamalıdır.

Paşinyan sözlü olarak söylediklerinin altına imzasını atarsa, Ermeni halkı için geri dönüşü olmayan bir ulusal trajedi olur.Eski Ermeni yetkili, sözlerini "Bugün tüm Ermenilerin, Ermenistan yetkilileri tarafından yapılan bu tarihi haksızlıklara karşı seslerini yükseltmekten başka öncelikli bir konularının olmadığına inanıyorum." ifadeleriyle tamamladı.



#Nikol Paşinyan
#Vartan Oskanian
#Ermenistan
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