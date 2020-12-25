Gündem Ermenistanın kabusu Bayraktar İHAlar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor
POLİTİKA

Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor

Türkiye’nin sınır hatları, aralıksız şekilde İHA/SİHA’larla denetlenmeye devam ediyor. Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine yoğunlaştırılan Ermenistan sınırındaki uçuşlar, savaşın sona ermesinin ardından da sürüyor. Bayraktar İHA’lar, Ermenistan sınırındaki tüm hareketliliği anbean kayıt altına alarak ilgili birimlere bildiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar İHA'lar Ermenistan sınırında uçuşlar gerçekleştiriyor.
Bayraktar İHA'lar Ermenistan sınırında uçuşlar gerçekleştiriyor.

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollamıştı.

Azerbaycan’ın 44 günde elde ettiği tarihi zafer boyunca aralıksız şekilde uçuş gerçekleştiren Türk İHA’ları, savaşın ardından da gökyüzünden inmiyor.

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor
DÜNYA
Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Peş peşe havalandırılan Bayraktar İHA’lar, Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştiriyor. Sınır hattındaki tüm hareketlilik anlık olarak takip ediliyor ve ilgili birimlere bildiriliyor.

Son olarak Van Gölü civarından havalandırılan Bayraktar İHA, uzun süre Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.

Yunanistan'ı ürküten İHA'lar sınırda devriyeye başladı
GÜNDEM
Yunanistan'ı ürküten İHA'lar sınırda devriyeye başladı

Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası
DÜNYA
Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası

Abone Ol Google News
Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi açıldı

Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi açıldı

Camisi, lojmanı ve otoparkıyla 6 bin metrekarelik alana kuruldu.
Bez bebekle duygu istismarı

Bez bebekle duygu istismarı

​Dilenci kadının foyası ortaya çıktı.
Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Kadroya alınmadı

Kadroya alınmadı

Galatasaray'da Diagne, Trabzonspor maçında yok.

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.
İnsanlığın öldüğü an

İnsanlığın öldüğü an

​Kazazedenin telefonu çalıp kaçtı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.