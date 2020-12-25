Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollamıştı.
Azerbaycan’ın 44 günde elde ettiği tarihi zafer boyunca aralıksız şekilde uçuş gerçekleştiren Türk İHA’ları, savaşın ardından da gökyüzünden inmiyor.
Peş peşe havalandırılan Bayraktar İHA’lar, Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştiriyor. Sınır hattındaki tüm hareketlilik anlık olarak takip ediliyor ve ilgili birimlere bildiriliyor.
Son olarak Van Gölü civarından havalandırılan Bayraktar İHA, uzun süre Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi.