Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor

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Putin'in "Erdoğan'ın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Bu ifadeleri kendini tarif ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir" açıklamasına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'in bu ifadeleri kendini tarif ediyor. Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri aynı şekilde temenni ederim ki sürdürürüz" dedi.