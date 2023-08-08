Ersan Şen Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Seçime 8 ay kalmış hovardalık yapma şansın var mı?

Muhalefet destekçisi hukukçu Ersan Şen, Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Tunceli'ye ziyarette bulundu.
İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.
Ersan Şen'den İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine çok sert tepki: Hovardalık yapma şansın var mı?
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine eleştirilerde bulundu. Sözcü TV'de konuşan Şen, şunları söyledi: