Ersan Şen Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Seçime 8 ay kalmış hovardalık yapma şansın var mı?

"Bacadan partiye girmeye çalışıyorsun, olmaz. Sokağa in, halkla beraber ön kapıdan gir. Tunceli'ye gidip kendini kime sevdirmeye çalışıyorsun arkadaş? Aynı mezhepçiliği sen de yapıyorsun. Partiden uzaklaştırılması gereken bu anlayışı, şu an sen de kendini şirin gösterip sevdirmeye çalışıyorsun. Arkadaş senin yerin Tunceli mi İstanbul mu? Senin İstanbul'un sokaklarında caddelerinde gezmen lazım. Seçime 8 ay kalmış, hovardalık yapma şansın var mı?"