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Ersan Şen Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Seçime 8 ay kalmış hovardalık yapma şansın var mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine muhalefet destekçisi hukukçu Ersan Şen'den çok sert tepki geldi. "Senin yerin Tunceli mi İstanbul mu?" diye soran Şen, "Bacadan partiye girmeye çalışıyorsun, olmaz. Aynı mezhepçiliği sen de yapıyorsun. Tunceli'ye gidip kendini kime sevdirmeye çalışıyorsun arkadaş? Seçime 8 ay kalmış, hovardalık yapma şansın var mı?" ifadelerini kullandı.

16:16 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Muhalefet destekçisi hukukçu Ersan Şen, Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Muhalefet destekçisi hukukçu Ersan Şen, Tunceli'ye giden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Tunceli'ye ziyarette bulundu.

İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.



Ersan Şen'den İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine çok sert tepki: Hovardalık yapma şansın var mı?

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine eleştirilerde bulundu. Sözcü TV'de konuşan Şen, şunları söyledi:

"Bacadan partiye girmeye çalışıyorsun, olmaz. Sokağa in, halkla beraber ön kapıdan gir. Tunceli'ye gidip kendini kime sevdirmeye çalışıyorsun arkadaş? Aynı mezhepçiliği sen de yapıyorsun. Partiden uzaklaştırılması gereken bu anlayışı, şu an sen de kendini şirin gösterip sevdirmeye çalışıyorsun. Arkadaş senin yerin Tunceli mi İstanbul mu? Senin İstanbul'un sokaklarında caddelerinde gezmen lazım. Seçime 8 ay kalmış, hovardalık yapma şansın var mı?"


#Ersan Şen
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tunceli
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