Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyasi bir mevtadır

Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıları dikkate almayarak her fırsatta 'devam' mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarını dikkate almayıp kendi bildiğini yapmaya devam etmesi ise CHP'de işleri daha da karıştırıyor. CHP'de hal böyleyken hukukçu Ersan Şen'den, Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.