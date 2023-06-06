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Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyasi bir mevtadır

28 Mayıs'ta 12'inci kez hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de artık bir işinin kalmadığını söyleyen hukukçu Ersan Şen, "Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok. CHP’de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin. Yapma ya acı bu millete ya" dedi.

12:57 . 6/06/2023 الثلاثاء
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Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Seçimlerden galip ayrılan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirirken Millet İttifakı'nda durum pek iç açıcı değil. Seçim mağlubiyeti nedeniyle özellikle CHP'de yaşanan iç hesaplaşma giderek derinleşiyor. 12. seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti tabanından istifa çağrıları geliyor.

Taban git dedikçe kalacağım diyor

Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıları dikkate almayarak her fırsatta 'devam' mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarını dikkate almayıp kendi bildiğini yapmaya devam etmesi ise CHP'de işleri daha da karıştırıyor. CHP'de hal böyleyken hukukçu Ersan Şen'den, Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu siyasi mevtadır"

Sözcü TV ekranına konuk olan Şen, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi mevta' olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğini de belirten Şen, CHP'ye gönül verenlerin gerekirse yeni bir parti kurma çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.



#Ersan Şen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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