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Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı teşekkür: Yeni dönem vizyonunda KKTC ön planda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC’ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür etti.

00:07 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Davet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye'de demokratik bir ortamda yapılan seçimlerin dünyaya örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Tatar, katıldığı törenlerde devlet başkanlarıyla sohbet etme imkanı bulduğunu, temaslarda KKTC’nin yeni vizyonu ve siyasetini anlattığını ifade etti.

Tatar, törenlere KKTC'nin geniş katılımlı davet edildiğini hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'a yeni dönem vizyonunu anlatırken KKTC’ye ön planda yer vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri törene davet ederek KKTC'nin siyasetini diğer katılımcılara anlatma fırsatı oluşturduğu için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların daha da pekişmesi ve gelecek için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, iki devlet arasındaki işbirliğinin artmasının, bağımsız, egemen KKTC’nin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.



#Ersin Tatar
#KKTC
#Recep Tayyip Erdoğan
30 dakika önce
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