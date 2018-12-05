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Erzincan haberleri: 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi

Erzincan Valisi Arslantaş, kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu açıkladı. Tırın Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenirken, uyuşturucuların hayvan iç yağları arasında saklandığı tespit edildi.

AA
Erzincan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atıldı.
Erzincan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atıldı.

Erzincan Valisi Arslantaş, kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu açıkladı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

Hayvan iç yağları arasında saklamışlar

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

  • Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
FOTOĞRAF 12
Title
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.
Title
Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.
Title
Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.
Title
Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.
Title
Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Title
Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.
Title
İl Emniyet Müdürü Şensoy ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırdaki aramalarında ilk etapta ele geçirilen eroin miktarının 500 kilogram olduğunu tahmin ettiklerini ancak genişletilen aramada bir miktar daha eroin elde ettiklerini anlattı.
Title
Detaylı arama sonucu tırda ele geçirilen eroin miktarın arttığını vurgulayan Şensoy, Tırda genişletilen araştırmalar sonucu ele geçirdiğimiz eroin miktarı yaklaşık 700 kilograma ulaştı. Elde edilen eroinin net miktarı arkadaşlarımızın detaylı ölçümleri sonucu belirlenecek. dedi.
Title
Polislerce el konulan tırdaki aramalarının tamamlandığı ve elde edilen uyuşturucunun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Title
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Title
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Title
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 700 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
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Ele geçirilen eroin miktarı 700 kilograma ulaştı

İl Emniyet Müdürü Şensoy ise yaptığı açıklamada, tırdaki aramalarında ilk etapta ele geçirilen eroin miktarının 500 kilogram olduğunu tahmin ettiklerini ancak genişletilen aramada bir miktar daha eroin elde ettiklerini anlattı.

Detaylı arama sonucu tırda ele geçirilen eroin miktarın arttığını vurgulayan Şensoy, "Tırda genişletilen araştırmalar sonucu ele geçirdiğimiz eroin miktarı yaklaşık 700 kilograma ulaştı. Elde edilen eroinin net miktarı arkadaşlarımızın detaylı ölçümleri sonucu belirlenecek." dedi.

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Polislerce el konulan tırdaki aramalarının tamamlandığı ve elde edilen uyuşturucunun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Erzincan Valisi: 1 ton 271 kilogram

  • Erzincan Valisi Arslantaş, kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu açıkladı.

Erzincan'da 700 kilo uyuşturucu ele geçirildi
OYNAT 00:22
Erzincan'da 700 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy Van'dan batı illerine götürülmek üzere hareket halinde olan TIR'ın il girişinde durdurulduğunu ve içerisinde 700 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı.
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