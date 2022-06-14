Gündem Erzincanda AFAD binasına yıldırım düştü
ERZİNCAN

Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü

Erzincan'da şiddetli yağış nedeniyle korkutucu bir olay meydana geldi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasına yıldırım düştü. Olay sonrası AFAD binasının tesisatında hasar meydana geldiği tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erzincanda korkutucu olay: AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan AFAD.

Erzincan'da AFAD binasına şiddetli yağış nedeniyle yıldırım düştü. Vatandaşlar olay sonrası panik yaşadı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki AFAD binasına yıldırım düştü.

YILDIRIM DÜŞTÜ

  • Yıldırım, binanın elektrik tesisatına zarar verdi. Elektrik kablolarından çıkan duman AFAD binasını kapladı. Çevrede bulunan vatandalar olay sonrası AFAD binasına itfaiye çağırdı. 112 ambulansı ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yıldırım düşen binada incelemede bulundu.

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