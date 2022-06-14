Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü

Erzincan'da AFAD binasına şiddetli yağış nedeniyle yıldırım düştü. Vatandaşlar olay sonrası panik yaşadı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki AFAD binasına yıldırım düştü.
YILDIRIM DÜŞTÜ
- Yıldırım, binanın elektrik tesisatına zarar verdi. Elektrik kablolarından çıkan duman AFAD binasını kapladı. Çevrede bulunan vatandalar olay sonrası AFAD binasına itfaiye çağırdı. 112 ambulansı ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yıldırım düşen binada incelemede bulundu.