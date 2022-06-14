Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü

Bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İlçeye bağlı Konaklar Mahallesi'ne kadar gelen ayı, Ahmet Kulaksız'a ait evin bahçesine girdi. Bir süre dolaştığı bahçede yiyecek arayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ayının görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.