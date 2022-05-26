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MUĞLA

Fethiye'de yıldırım düştü: Orman yangını çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Fethiyede yıldırım düştü: Orman yangını çıktı
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanalbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

  • Kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı
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