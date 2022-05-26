Fethiye'de yıldırım düştü: Orman yangını çıktı

Külliye'de samimi sohbet: Tibor Pleiss'ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve basketbol topu takdim edilirken, Anadolu Efes'in yıldızlarına da saat hediye edildi. Takdim sırasında Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss da hediyesini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Pleiss, 2 metre 22 santimlik boyu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşkına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı, kameralara böyle yansıdı.



