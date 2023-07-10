'Erzurum geçmişte Ermenilerindi' diyen HDP'li Beştaş'a AK Partili Fırat'dan tepki: Şehrin coğrafyasını bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünüyor

"Meral Hanım’ın internette dolaşan Erzurum ile ilgili talihsiz beyanlarını teessür ile karşıladım. Erzurum köklü bir geçmişi olan, bir çok kültüre ve etnik kökene ev sahipliği yapmış/yapan kadim bir şehrimizdir. Şehrin coğrafyasını, kültür ve tarihini bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünmek akla ve izana uymaz. Tarih ve gerçeklerle bağdaşmayan beyanlar, demogoji ve provokasyonlardan öteye gidemeyecektir. Erzurum halkı kuzey-güney, dadaş- kürt tarzı açıklamalarla bölünemeyecek kadar köklü bir geçmişe sahiptir. ‘Kilid-i mülkü İslam’ olan Erzurum'u etnik köken üzerinden ayrıştırmak isteyenler ihsanından da mahrum kalacaklardır.