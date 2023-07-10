'Erzurum geçmişte Ermenilerindi' diyen HDP'li Beştaş'a AK Partili Fırat'dan tepki: Şehrin coğrafyasını bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünüyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, ‘Erzurum geçmişte Ermenilerindi’ iddiasında bulunan HDP'li Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi.
‘Erzurum geçmişte Ermenilerindi’ diyen HDP'li Meral Danış Beştaş'ın bu iddiası tepkiyle karşılandı. Beştaş'a tepki gösteren Araştırmacı-Yazar Murat Ertaş,
"Erzurum dün de bugün de küçük Türkistan'dır. Öyle ki, Horasan erenlerinin bin sene evvel ruh verdiği şehrimize o gün bugün Horasan ilçesinden ve Tebrizkapı'dan girilir. Osmanlı döneminde de bir İslam kalesi olan Erzurum'da 72 milletten insan huzur içerisinde yaşamıştır."
açıklamasında bulunurken bir tepki de Beştaş'a AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'dan geldi.
"Şehrin coğrafyasını bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünüyor"
"Şehrin coğrafyasını bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünüyor"
Baştaş'ın iddiasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fırat,
"Şehrin coğrafyasını, kültür ve tarihini bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünmek akla ve izana uymaz."
dedi.
"Tarih ve gerçeklerle bağdaşmayan beyanlar provokasyonlardan öteye gidemeyecek"
"Tarih ve gerçeklerle bağdaşmayan beyanlar provokasyonlardan öteye gidemeyecek"
Fırat, şunları söyledi:
"Meral Hanım’ın internette dolaşan Erzurum ile ilgili talihsiz beyanlarını teessür ile karşıladım. Erzurum köklü bir geçmişi olan, bir çok kültüre ve etnik kökene ev sahipliği yapmış/yapan kadim bir şehrimizdir. Şehrin coğrafyasını, kültür ve tarihini bir haftalık geziyle hatmettiğini düşünmek akla ve izana uymaz. Tarih ve gerçeklerle bağdaşmayan beyanlar, demogoji ve provokasyonlardan öteye gidemeyecektir. Erzurum halkı kuzey-güney, dadaş- kürt tarzı açıklamalarla bölünemeyecek kadar köklü bir geçmişe sahiptir. ‘Kilid-i mülkü İslam’ olan Erzurum'u etnik köken üzerinden ayrıştırmak isteyenler ihsanından da mahrum kalacaklardır.
Söz ve eylemlerimizle şehrin huzur ve barışını tesis etmeye çalışmak seçmenlerimize borcumuzdur."
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33 dakika önce