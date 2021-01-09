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Erzurum'da kullananları şaşırtan gizemli yol

Erzurum'da şaşırtan yol: Kontağı kapatılan otomobiller yokuş yukarı çıkıyor

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasında gösterilen Erzurum'daki gizemli yol şaşırtıyor. Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan 200 metrelik yolun başında kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor.
200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor.

Erzurum'un Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor.

Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.

Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor

FARKLI İNANIŞLAR VAR

Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. 'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.

200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor.

Ankara'dan gelen misafirlerini 'gizemli yol'a getirerek, uygulamalı gösteren Fadime Kasımoğlu ise "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.

Samsun'dan gelen yakınlarını 'gizemli yol'da gezdiren Bayram Borat da "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlar da çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var, diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi, bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu.

200 metrelik 'gizemli yol'a girenler şaşırıyor.

Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve anlam veremediklerini belirterek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi.

PROFESÖR 'GÖZ YANILMASI' DEMİŞTİ

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.

Van'daki ilginç görüntü dikkat çekmişti: Yetkililer kaldırdı
FOTOĞRAF 12
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İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı fazla olduğu için kuşların geldiği Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanlar, kuş ölümlerini önlemek için ilginç dikkat çeken yönteme başvurdu.
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Ağaçlık alanda yuvaları olan kuşların, trafonun da bulunduğu direğe gelip, tellere konarak, telef olması üzerine mahalleli, cansız manken bıraktı.
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Trafonun olduğu direkte 'korkuluk' görevi görmesi istenen cansız manken yerleştirildikten sonra kuş ölümleri de azaldı.
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'ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM' <br> <br> Konunun haber olması ve oluşturduğu ilginç görüntü ise VEDAŞ yetkililerini harekete geçirdi.
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Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, cansız mankeni kaldırıp, yerine kuşların akıma kapılmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen izolasyon yöntemini uyguladı.
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Erciş VEDAŞ İşletme Müdürü Vedat Yılmaz, bölge halkına teşekkür ettiklerini, kuşlar için de gerekli tedbiri aldıklarını söyledi.
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Yılmaz, Kuşların elektrik şebekesine temas etmesini önlemek için vatandaşlarımızın iyi niyetli davranarak trafo direğine korkuluk montajı yapıldığını öğrendik. Hemen ardından ilgili noktaya giderek korkuluğu kaldırdık ve yerine elektrik şebekesine uygun olan 'kuşkonmaz' montajında bulunduk...
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Kuş nüfusunun yoğun olduğu yerlerde kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek için bu montajları, izolasyonları kapsamlı olarak biz yapıyoruz. Vatandaşlarımızın şebekeye temas etmeleri ve elektrik şebekesinde kendilerince işlem yapmaları çok tehlikeli bir durum...
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Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri için kesinlikle elektrik şebekesinde bu tarz çalışmalar yapamamalarını ve hemen '186 Çağrı Merkezi'mize bilgi vermeleri istiyoruz dedi.
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Kuşların ölmemesi için tellere koyulan 'cansız manken' indirildi, ‘izolasyon’ yapıldı
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Kuşların ölmemesi için tellere koyulan 'cansız manken' indirildi, ‘izolasyon’ yapıldı
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Kuşların ölmemesi için tellere koyulan 'cansız manken' indirildi, ‘izolasyon’ yapıldı
Van'daki ilginç görüntü dikkat çekmişti: Yetkililer kaldırdı
Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanların, kuşların elektrik tellerine konup, akıma kapılmaması için trafo direğine bıraktığı cansız manken, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkililerince kaldırıldı. Cansız manken yerine kuşların telef olmasını önleyecek, 'kuşkonmaz' denilen izolasyon yapıldı


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