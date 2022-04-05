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Gündem Erzurumda PKK operasyonu Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
ERZURUM

Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
Aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14’lüsü tabir edilen tabanca da ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu: HDP ilçe başkanı gözaltına alındı
OYNAT 00:43
Erzurum'da terör operasyonu: HDP ilçe başkanı gözaltına alındı
Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 6 zanlı yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramada bir tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 151 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 82 av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

“Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar, Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14’lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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