Erzurum'da polisleri harekete geçiren olay: Saatler süren çabanın ardından teslim oldu

Hatay'dan Erzurum'a gelerek internet ilanında gördüğü hafif ticari aracı 560 bin liraya almak isteyen Selçuk S. (39), ruhsat sahibi Bülent C. (32) ile buluştuğu noterde sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıldı. Selçuk S., "Gönderdiği paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.