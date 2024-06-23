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Erzurum'da polisleri harekete geçiren olay: Saatler süren çabanın ardından teslim oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. 17 yaşında bir gencin elinde pompalı tüfekle ikametgahının önünde olduğunu öğrenen polis harekete geçti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste babası ile görüşmek istediğini söyleyen ve tüfeğini boğazına dayayan genç, üç saatlik çabanın ardından ikna edilerek teslim oldu.

00:49 - 23/06/2024 Pazar
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Erzurum'da akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle evinin kapısında bekleyen D.P. isimli genç, polisin 3 saatlik çabası sonrası teslim oldu.

Olay, Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. D.P. (17) isimli gencin elinde pompalı tüfekle ikametgahının önünde olduğunu öğrenen polis harekete geçti.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, D.P. polise babası ile görüşmek istediğini söyledi.

Saatler sonra ikna edilerek teslim oldu

Apartmanın üçüncü katındaki koridor boşluğunda elindeki tüfeği boğazına tutan D.P., polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarını nihayet kabul etti ve elindeki pompalı tüfekle teslim oldu.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis çevrede toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için zaman zaman yoğun çaba harcadı.

D.P. teslim olduktan sonra ekip aracına alınarak polise merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.



#Erzurum
#Polis
#Palandöken
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