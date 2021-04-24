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Gündem Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksudan İmamoğlunun açıklamalarına yanıt Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü?
İSTANBUL

Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt: Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kanal İstanbul ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının yanlış olduğunu belirterek "Temel soru ne: İçme suyu azalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi yüzde 3. Barajdaki eksiklik ne ile telafi ediliyor? Üç tane baraj yapıyor. Sazlıdere Barajı'nda eksilen suyun tam 6 katı fazlası su" dedi. Terkos Gölü'nün tuzlanacağı eleştirilerine de cevap veren Göksü, "Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü?" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksudan İmamoğlunun açıklamalarına yanıt: Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü?
Mehmet Tevfik Göksu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Göksu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

23 NİSAN TÖRENİNDE ÖZEN POLEMİĞİ

23 Nisan'da sabah yaşananlara baktığımızda birkaç yönden değerlendirmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuki, iki idari düzenlemeler vardır. Her bayramla ilgili düzenleme çerçevesinde hangi bayramda hangi idari kurumlar çelenk koyacak belirtilmiştir. Dün akşamdan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın agresif bir tavrı var. Mesela Nagehan Alçı hanımefendiye gösterdiği tepki. 'Mesaj mı alıyorsunuz Tevfik Göksu'dan' diye. Halbuki ben mesaj falan atmadım. Milli Eğitim Müdürüne bir şey söyleyecekseniz, 'Sayın müdürüm yaptığınız iş yanlış' dersiniz. Bunu piara dönüştürmek, agresif bir alana çekmenin bu şehre ne katkısı var? Dün akşamki programda bu şehirle ilgili konuşuldu mu? Deprem, ulaşım konuşuldu mu? Hayır. Bu şehirde depremi, ulaşımı konuşmayacaksınız. 23 Nisan'la ilgili kapanma kararı çıktı. 23 Nisan olduğu için değil, 23 Nisan'da tatil olduğu için. Burası bir hukuk devleti mi? Bir düzen var. 'Bu bayramda şunlar çelenk bırakır' deniyor. Kimlerin nereye bırakacağı belli. AK Parti milli egemenlik konusunda sorunu olan bir parti mi? Hayır! Atatürk bu toplumun ortak değeridir. Hepimiz onun bu topraklardaki yerini kabul etmek ve bunu her fırsatta ifade etmek durumundayız. Burada kimsenin sorunu yoktur. Eksiklik olursa düzeltilebilir.

Tevfik Göksu'dan 'Terkos Gölü' açıklaması: Siz hiç aşağıdan yukarıya tuz çıktığını gördünüz mü?
OYNAT 00:43
Tevfik Göksu'dan 'Terkos Gölü' açıklaması: Siz hiç aşağıdan yukarıya tuz çıktığını gördünüz mü?
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terkos Gölü'nün tuzlanacağı iddialarına yanıt veren Göksu, 'Çok komik bir iddiaları var. Efendim Terkos Gölü tuzlanacakmış! Siz hiç aşağıdan yukarıya tuz çıktığını gördünüz mü? Terkos Gölü, Kanal İstanbul'un üstünde kalıyor' dedi.


KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğunda, tabanı 275 metrede başlayan, yaklaşık 22 metre derinliği olan bir kanal olacak. İstanbul içinde herhangi bir metro kanalı İstanbul için hangi riski taşıyorsa taşıdığı risk bu kadar. Şu anda dünyanın en önemli ticari geçişi olan boğazlardan bir tanesine sahibiz. Bizim Boğaz'ımızdan maksimum 1 yıl içinde geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin. Bu yıl itibariyle bir ay içinde 40 biçiminde. İleri simülasyonda 2050'de 78-80 bini gösteriyor. Kanal İstanbul şu anda dünyada yapılan gemilerin yüzde 98'inin geçeceği şekilde tasarlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istemedi diye vaz mı geçeceğiz? Temel soru ne: İçme suyu azalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi yüzde 3. Barajdaki eksiklik ne ile telafi ediliyor? Üç tane baraj yapıyor. Sazlıdere Barajı'nda eksilen suyun tam 6 katı fazlası su. İBB Başkanı'nın Melen Projesi'ni başlatanlara teşekkür etmesi lazım. İstanbul'a suyun yüzde 50'si Melen ve Yeşilçay'dan geliyor. Melen olmasa idi biz bu kışın ortasında susuz kalacakık. Yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyor İstanbul. Melen bittiğinde İstanbul'un 1 yıllık suyu zaten karşılanıyor. Efendim Terkos Gölü tuzlanacakmış! Siz aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını gördünüz mü? Terkos Gölü, Kanal İstanbul'un üstünde kalıyor. Buradan çıkan hafriyatlar ne olacak? 1.150 milyar metreküp hafriyat çıkacak buradan. Hafriyet direk Karadeniz'e gidecek. Hafriyatın döküleceği yere 30 milyon metrekare rekreasyon alanı yapılıyor. Orada alan üretiliyor. Bir köprünün maliyeti 1.8 milyar TL. Bir köprüde 6 milyar yanlış bilgi veriyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Doğruları, hakikati söylemiyor.

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