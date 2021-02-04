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İSTANBUL

Esenyurt'ta 37 katlı gökdelenin 17 katı kaçak olarak inşa edildi: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Kaçak yapılaşma nedeniyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Esenyurt'ta 37 katlı gökdelenin 17 katı kaçak olarak inşa edildi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hakkında soruşturma izni verildi.

Haber Merkezi Tvnet
Kaçak yapılaşma nedeniyle bakanlık harekete geçti.
Kaçak yapılaşma nedeniyle bakanlık harekete geçti.

Esenyurt'ta bulunan bir binada kaçak yapılaşma nedeniyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

  • E5 karayolunun hemen yanında bulunan binanın normalde 20 katlı olması gerekiyordu ancak 37 kata kadar çıktığı görülüyor.

17 KAT KAÇAK

TVNET muhaberi Sevda Bozboğa'nın haberine göre geçtiğimiz yıl 21 Mayıs 2020 tarihinde Esenyurt Belediyesi tarafından binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. İnşaatın ruhsatına aykırı olarak 17 kat daha inşa edildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan şikayetler üzerine müfettişler harekete geçti denetime başladı. İnşaatta ruhsata aykırı kaçak yapılaşma tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Kaçak yapılaşmaya göz yumma nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yapı Kontrol Müdürü olan iki kişi ve eski mıntıka mühendisleri hakkında soruşturma izni verildi. Aynı zamanda kontrol, denetim ve sorumluluklarını yerine getirmeme nedeniyle de Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve iki kişi hakkında daha soruşturma izni verildi.

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