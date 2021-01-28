CHP Esenyurt’a neden sessiz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binasında çıkanlara sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlere eleştirdi. Bakan Soylu, Bolu’da düzenlenen “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı. Burada konuşan Soylu’nun gündeminde vali ve kaymakamlara “militan” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun HDP Diyarbakır ve Esenyurt ilçe binalarından çıkanlara tek bir laf dahi söyleyemediğine dikkat çekti.
DEVLETİMİZE SALDIRMAYI MAHARET SANIYORSUNUZ
- Soylu şunları söyledi: “Benim kaymakamıma, yargıcıma militan diyenlere bir tek cümle kurdular mı? Esenyurt HDP binasında çıkan manzaralara bir tek yorum yapmıyorlar. Sizinle birlikte aynı okullarda okumadık mı? Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz? Devletimize saldırmayı maharet sanıyorsunuz.”