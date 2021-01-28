Gündem CHP Esenyurta neden sessiz?
ANKARA

CHP Esenyurt’a neden sessiz?

CHP Esenyurt’a neden sessiz?

İçişleri Bakanı Soylu, HDP binasında çıkan PKK dokümanlarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? Esenyurt ve Diyarbakır’da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirine en ufak bir ses çıkarmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binasında çıkanlara sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlere eleştirdi. Bakan Soylu, Bolu’da düzenlenen “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”na katıldı. Burada konuşan Soylu’nun gündeminde vali ve kaymakamlara “militan” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun HDP Diyarbakır ve Esenyurt ilçe binalarından çıkanlara tek bir laf dahi söyleyemediğine dikkat çekti.

HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

DEVLETİMİZE SALDIRMAYI MAHARET SANIYORSUNUZ

  • Soylu şunları söyledi: “Benim kaymakamıma, yargıcıma militan diyenlere bir tek cümle kurdular mı? Esenyurt HDP binasında çıkan manzaralara bir tek yorum yapmıyorlar. Sizinle birlikte aynı okullarda okumadık mı? Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz? Devletimize saldırmayı maharet sanıyorsunuz.”

HDP Esenyurt binasında PKK paçavralarının çıkması sonrası HDP CHP’den açıklama bekliyor
GÜNDEM
HDP Esenyurt binasında PKK paçavralarının çıkması sonrası HDP CHP’den açıklama bekliyor
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