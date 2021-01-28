CHP Esenyurt’a neden sessiz? CHP Esenyurt’a neden sessiz? İçişleri Bakanı Soylu, HDP binasında çıkan PKK dokümanlarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Bu kadar mı koptunuz Türkiye’den? Esenyurt ve Diyarbakır’da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirine en ufak bir ses çıkarmıyor.

Haber Merkezi 28 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 00:53 Yeni Şafak