HDP Esenyurt İlçe Başkanı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

Terör örgütü PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Şüpheli Dilan Kılıç hakkında ise aynı suçtan yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.
HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından "Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
- HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK paçavraları ortaya çıkmıştı. El konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri, dijital belgelerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulunmuştu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirilmişti.