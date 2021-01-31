HDP Esenyurt İlçe Başkanı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.