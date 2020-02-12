Gündem Esenyurtta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu
İSTANBUL

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu

İstanbul Esenyurt'ta yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin olduğu noktadan karşıya geçmeye çalışan evli çifte otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, çifte çarpan genç sürücü kaza noktasında gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı çifte çarparak ölümlerine neden olan genç sürücü, uzun süre sakinleştirilemedi.
Yaşlı çifte çarparak ölümlerine neden olan genç sürücü, uzun süre sakinleştirilemedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Ahmet Ört (64) ve Belkızan Ört (64) yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin bulunduğu bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bu sırada kendilerini fark eden bir otomobil manevra yaparak çifte çarpmaktan son anda kurtulurken, arkadan gelen bir başka otomobil çifte çarparak ardından önündeki otomobile çarptı.

İHA

Yola savruldular

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü. İki ayrı hastaneye kaldırılan Ört çifti burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Kaza yerinde gözyaşı döktü

  • Çifte çarparak ağır yaralayan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç sürücü olay yerine gelen arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olayı anlatan diğer araç sürücüsü , "İkisi de buradan karşıya geçmeye çalıştılar. 65 yaşlarından ikisi de. ileri gittiler sonra tekrar geri gelmeye çalıştılar. Ben geçtim arkamdaki araç önce bariyerlere sonra onlara çarptı" diye konuştu.

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