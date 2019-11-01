Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı

İstanbul'daki kaza salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı C.M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı.

OYNAT 01:05 Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptı Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza kesti. BiP'te paylaş

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Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen K.A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı.

DHA

Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

"Korktum panik yaptım"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

DHA

5 bin lira ceza kesildi

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.