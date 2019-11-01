Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı

İstanbul'daki kaza salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı C.M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı.
Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen K.A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı.
Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"Korktum panik yaptım"
Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu.
Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.