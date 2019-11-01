Gündem Esenyurtta misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı
3. SAYFA

İstanbul Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı

Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı

ESENYURT'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki K.A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki kaza salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı C.M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı.

Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptı
OYNAT 01:05
Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptı
Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza kesti.

Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen K.A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı.


DHA

Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

"Korktum panik yaptım"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

DHA

5 bin lira ceza kesildi

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.
Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Çitlere elektrik verelim

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Vanda fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.
Kandil<br> SİHA'larla vuruldu

Kandil
SİHA'larla vuruldu

​Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kar geliyor

Kar geliyor

​Akşam saatlerinden itibaren yağması bekleniyor.
ABD petrolün<br>tazminatını öder

ABD petrolün
tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Çakara sıfır tolerans

Çakara sıfır tolerans

​Hakimi de savcısı da durduruldu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Boğazlar<br>kesintisiz izlenecek

Boğazlar
kesintisiz izlenecek

Milli teknoloji sistemi 2 boğaza da yerleştirildi.
AB kesenin <br>ağzını açtı

AB kesenin
ağzını açtı

Brüksel, Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro gönderiyor.
HDP'li başkan terörden gözaltında

HDP'li başkan terörden gözaltında

​Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı dahil 15 kişiye operasyon.
ABD'yi uyardık<br> davetimiz geçerli

ABD'yi uyardık
davetimiz geçerli

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki.
Taraftarlardan çağrı

Taraftarlardan çağrı

​Siyah-beyazlılar Taslica'nın dönmesini istiyor.
Havada çatladı

Havada çatladı

Dünya genelinde 50 uçağın havalanması engellendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.