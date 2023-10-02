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Esenyurt’ta okul yolu survivor parkuruna döndü

İstanbul Esenyurt'ta okul yolu kuvvetli yağış sonrası çamur gölüne döndü. İlerlemekte güçlük çeken veli ve öğrencilerin zor anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Mağdur olan öğrenci ve velilerin düştüğü durum sonrası CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne tepki yağdı.

16:58 . 2/10/2023 Pazartesi
DHA
Öğrencilerin ve velilerin okula giderken yaşadığı zor anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Öğrencilerin ve velilerin okula giderken yaşadığı zor anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2328. sokakta bulunan ortaokula giden öğrencilerin kullandığı köprü yağmurun da etkisiyle çamurla doldu.

Derenin taşmasının da etkisiyle çamur dolan köprü kullanılamaz hale geldi.



Öğrenciler ve veliler köprü üzerine koydukları süngerlere basarak okula gitmeye çalıştı.

Öğrencilerin ve velilerin okula giderken yaşadığı zor anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Belediye ekipleri şikayet üzerine çamur birikintisi ile dolu köprüyü temizleme çalışması başlattı. 









 








 





#Esenyurt
#CHP
#Okul
#Öğrenci
35 dakika önce
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