'Eşimi kasıtlı öldürmedim': Boşanma aşamasındaki karısını 21 bıçak darbesiyle katletmişti

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, maktul Hanife Demirci'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Demirci, eşinin kendisine telefonunu göstermediğini, bu yüzden aldatma düşüncelerine kapıldığını, uzun süredir bu meseleden dolayı tartıştıklarını söyledi.

Sanık Demirci, eşinin kızıyla uyuduğunu, sürekli kapıyı kilitlediğini ve telefonuyla birileriyle konuşma seslerini duyduğunu, kapı kilitli olduğu için müdahale edemediğini ve eşinin erkekliğini küçümsediğini öne sürdü.

Eşinin telefonuna şifre koyduğunu ve yanından ayırmadığını dile getiren sanık Demirci, şöyle konuştu:

"Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. Alışveriş merkezine gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi. Ablası, kardeşi beni aldattığını biliyorlardı. Her şeyden haberleri vardı. Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada, çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olaydan üç gün sonrasına, oğluma bisiklet almaya gideceğiz diye sesli mesaj attım. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğumu görmeye gittim. Çocuğumu göremedim, eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama eşimi kasıtlı öldürmedim. Ben plan yapmadım. Bıçağı intihar etmek için yanımda taşıyordum."

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Söz verilen maktulün kardeşi İzzet Osmanoğlu, sanığın söylediklerinin doğru olmadığını belirterek, "Onu aldattığına dair de bir husus yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyeti olup olmadığıyla ilgili raporun dönüşünün Adli Tıp Kurumundan beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü anlatılıyor.

Sanığın, zaman zaman maktulle yaşayan çocuklarını görmeye gittiği belirtilen iddianamede, olay tarihi 11 Kasım 2021'den bir hafta önce sanık ile maktul arasında ufak çaplı tartışma çıktığı ancak aralarında husumet bulunmadığı kaydediliyor.

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İddianamede, arkadaşının aracını alan sanığın, suç aleti bıçakla maktulün evinin yanına gittiği, fark edilmemek için aracın arka koltuğunda beklediği, çocuğu okula bırakıp tek başına evine yürürken takip ettiği maktulün bıçakla vücudunun birçok bölgesine 21 kez vurduğu ve olay yerine gelen kişiler tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Sanık Satı Mehmet Demirci'nin "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.