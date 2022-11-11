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İSTANBUL

'Eşimi kasıtlı öldürmedim': Boşanma aşamasındaki karısını 21 bıçak darbesiyle katletmişti

İstanbul'da boşanma aşamasındaki karısını 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan sanık, savunma yaptı.

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Haber Merkezi AA
Eşimi kasıtlı öldürmedim: Boşanma aşamasındaki karısını 21 bıçak darbesiyle katletmişti
Boşanma aşamasındaki karısını 21 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, maktul Hanife Demirci'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Demirci, eşinin kendisine telefonunu göstermediğini, bu yüzden aldatma düşüncelerine kapıldığını, uzun süredir bu meseleden dolayı tartıştıklarını söyledi.

Sanık Demirci, eşinin kızıyla uyuduğunu, sürekli kapıyı kilitlediğini ve telefonuyla birileriyle konuşma seslerini duyduğunu, kapı kilitli olduğu için müdahale edemediğini ve eşinin erkekliğini küçümsediğini öne sürdü.

Eşinin telefonuna şifre koyduğunu ve yanından ayırmadığını dile getiren sanık Demirci, şöyle konuştu:

"Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. Alışveriş merkezine gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi. Ablası, kardeşi beni aldattığını biliyorlardı. Her şeyden haberleri vardı. Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada, çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olaydan üç gün sonrasına, oğluma bisiklet almaya gideceğiz diye sesli mesaj attım. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğumu görmeye gittim. Çocuğumu göremedim, eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama eşimi kasıtlı öldürmedim. Ben plan yapmadım. Bıçağı intihar etmek için yanımda taşıyordum."

Söz verilen maktulün kardeşi İzzet Osmanoğlu, sanığın söylediklerinin doğru olmadığını belirterek, "Onu aldattığına dair de bir husus yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyeti olup olmadığıyla ilgili raporun dönüşünün Adli Tıp Kurumundan beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü anlatılıyor.

Sanığın, zaman zaman maktulle yaşayan çocuklarını görmeye gittiği belirtilen iddianamede, olay tarihi 11 Kasım 2021'den bir hafta önce sanık ile maktul arasında ufak çaplı tartışma çıktığı ancak aralarında husumet bulunmadığı kaydediliyor.

İddianamede, arkadaşının aracını alan sanığın, suç aleti bıçakla maktulün evinin yanına gittiği, fark edilmemek için aracın arka koltuğunda beklediği, çocuğu okula bırakıp tek başına evine yürürken takip ettiği maktulün bıçakla vücudunun birçok bölgesine 21 kez vurduğu ve olay yerine gelen kişiler tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Sanık Satı Mehmet Demirci'nin "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cani koca vahşeti kamerada: Güpegündüz sokak ortasında bıçakladı! Yanı başında sigara içti
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Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
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İKİ AYDIR AYRI YAŞIYORLARDIİki çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı.
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İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.
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Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra eşiyle beraber tekrar tartışmaya başladı.
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O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.
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Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı.
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GERİYE EKMEK POŞETİ KALDIYapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü.
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Öte yandan cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana müdahale ediyor. Bir kadın ve bir erkeğin, saldırganı yakasından tutup bağırdığı görülüyor.
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BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞMahalle sakini bir kişi, Biz geldimiğimizde kadını bıcaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Birisi okulda. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım dedi.
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ADAM BİRDE ORADA DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİNOlayı gören Tuğce Aygül, Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten benden önce polisi arayanlarda olmuş.
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Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam birde orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten.
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Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış şeklinde konuştu.
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ADAM BIÇAKLAMAKTAN YORULDUO anları anlatan bir başka mahalle sakini kadın, Camdan baktığımda kadın çırpınıyordu. Ben hemen koştum adam kadını bıçaklıyordu sürekli. Bıçak sokup çıkartıyordu sürekli. Ben hemen yakasına yapıştım. Ben adamı da kadını da ilk defa gördüm. Ben adamı tuttum hemen abla beni bırak dedi. Adam bıçaklamaktan yoruldu.
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KURTARMAK İSTEDİMBöyle bir şey olamaz gerçekten. Ben olayı görünce müdahale etmek istedim. Kurtarırım belki kadını dedim, bıçağı kalbine saplamadan dedim. Kalbine çok bıçak sapladı. Yani boğazını kestikten sonrada kalbine bıçak sapladı. Belki durdururum demiştim ama yapacak bir şey yoktu. Çok kötü oldum.
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DEMİRLERE YAPIŞTIRDIMPolisler geldi, ambulans geldi. Adamı ben götürdüm demirlere yapıştırdım. Adam kaçmasın diye. Adam kaçsa da yakalanırdı zaten. Kadının çığlığı böyle arşa alaya ulaştı. Elimden bir şey gelmedi. Çok kötü bir durum Allah kimsenin başına vermesin dedi.
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Cani koca vahşeti kamerada: Güpegündüz sokak ortasında bıçakladı! Yanı başında sigara içti
İstanbul Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet öncesi ve sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana taş fırlattı. Ayrıca görüntülerde katil kocanın, öldürdüğü eşinin yanında sigara içtiği görüldü.


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