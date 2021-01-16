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ANTALYA

Eşinden şiddet görünce KADES’e ihbar etti: Polis alarma geçti

Antalya’da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES’e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak ‘Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş’ diye bağırdı. Bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.
Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre iki çocuk annesi T. Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi.

KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Title
İddiaya göre iki çocuk annesi T. Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu.
Title
İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi.
Title
Polisi sokakta gören öfkeli koca K. Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi.
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Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T. Ö'nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı.
Title
Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.
Title
Bu sırada balkona çıkan K. Ö., elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K. Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar. dedi.
Title
Öfkeli koca, bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı.
Title
KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
Antalya'da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES'e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak 'Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş' diye bağırdı. Bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.


Eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı

Polisi sokakta gören öfkeli koca K. Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi. Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T. Ö’nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı. Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.

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Kendi de şaşırdı

Bu sırada balkona çıkan K. Ö., elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K. Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar” dedi.

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Öfkeli koca, bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı.

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