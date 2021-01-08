Gündem Eşine Bugün ikimiz de öleceğiz deyip cipi dinlenme tesisine sürdü Bir ölü, sekiz yaralı
KOCAELİ

Eşine ‘Bugün ikimiz de öleceğiz’ deyip cipi dinlenme tesisine sürdü: Bir ölü, sekiz yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Sürücü Naci Ak’ın eşi Semra Ak ifadesinde, araçta tartıştıkları eşinin, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağırarak aracı dinlenme tesisine sürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cip dinlenme tesisine daldı.
Cip dinlenme tesisine daldı.

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

DHA
nKocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Cipten inen sürücü Naci Ak, iddiaya göre bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

AA
Olayda bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

‘BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ’

  • Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cip sürücüsü Naci Ak’ın eşi Semra Ak ifadesinde eşiyle araçta tartıştıklarını söyledi. Ak, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağıran eşinin aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti.

Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.

Kendisine zarar veren Naci Ak’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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