Eşine kızdı evi yaktı: Ateşe verilen ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi’nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.’ye ait bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi.

İHA

Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

İHA

Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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