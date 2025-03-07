Eşini ararken üç kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Eşiyle de aralarında yaşanan tartışmalar nedeniyle sorun olduğunu ve uzaklaştırması bulunduğunu ifade eden sanık, şu ifadeleri kullandı: "Ben çocuğumu çok seviyorum ve onu bana göstermiyorlardı. Eşimi bulamayınca her yerde onu aradım. Esat Ulu'nun bulunduğu villaya gittim ve 'Can ile Nazlı burada mı?' diye sordum. Duvarın arkasından birisi bana 'Esat bey geldi. Onları ve çocuğu alıp götürecek' dedi. Ben de bölgedeki bir otoparka geçip arabanın içine yattım. Alacağım için icraya verdiğim Sinan T. geldi. O da yaşadıklarımı bildiği için bana 'Senin işini ben halledeceğim' dedi. Ben de silahımı arabanın önünde bırakıp içeride uyumuşum.









Bir çocuk cama tıklayınca uyandım ve camı indirdiğimde çocuk silahımı arabanın içine bırakarak bana 'Abi Sinan senin işi halletmiş, sen senet işini hallet' dedi. Baktığımda şarjör boştu. Arabaya binip eşime bakmak için Esat'ın villasına gittim ve eşime 'Annen baban ölmüş neredesin?' diye mesaj attım. Bu sırada çıkan Esat Ulu'ya eşimi sorunca 'Sen miydin bahçede gezen' dedi ve ilk o ateş etti. Ben de kendimi korumak için hedef gözetmeksizin ateş açtım ve oradan ayrıldım."

Özcan A, Esat Ulu'nun villasından sonra kayınpederinin evinin oradan geçerken şerit çekildiğini gördüğünü, bir komşusunun 'İşte buydu' demesi üzerine bölgeden kaçtığını savundu. Olay günü kayınpederinin evine gitmediği, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürmediğini iddia eden Özcan A, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.Jandarmaya silahın yerini kendi söylediğini ve teslim olduğunu belirten Özcan A, olayı Sinan ile görüşmesinde onun anlattığı şekilde üstlendiğini öne sürdü. Özcan A. teslim olmadan önce de eşine "Teslim olacağım çocuğumun fotoğrafını 15 günde bir at. Ayda bir de getir. Getirmezsen 100 yıl da geçse seni öldürürüm." şeklinde mesaj attığını dile getirdi. Müşteki Handenur Akbaba ise olayın etkisinin hala yaşadıklarını, ailece ilaçla tedavi olmaya çalıştıklarını kaydetti. Sanığın çelişkili ifadeler kullandığını ve cezasını hafifletmeye çalıştığını belirten Akbaba, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların dinlenmesinin ardından delillerin incelenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 9 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Ne olmuştu

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Haziran 2024'te tabancayla vurarak öldürmüş, sanık yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmış, 30 Haziran 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Özcan A. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.







