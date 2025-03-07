Bursa'daki aile katliamının 8 yaşındaki tanığı gördüklerini anlattı

Vahşet 8 Şubat 2024'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde oğlu F.Y. ile ailesinin evine gelen Abdulsamet Yayaşit ile babası Seyithan Yayaşit arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aile fertleri odalarına çekildi. Abdulsamet Yayaşit, gece ilerleyen saatlerde uyuyan babası Seyithan ile annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle ateş edip, bıçaklayarak, kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldürdü. Polisin incelemesinin ardından Seyithan Yayaşit, Zozan Yayaşit ile Mücahit Yayaşit'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, babasıyla hiç anlaşamadıklarını söyleyen ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenilen Abdulsamet Yayaşit, tutuklandı.

‘Babam bana bıçak çekti, Annemde onu azmettirdi'

Hakkında Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Abdulsamet Yayaşit, çıktığı ilk duruşmada, "Babam beni küçükken hep dövüyordu. Olay günü tartıştığım babam bana bıçak çekti. Annem onu azmettirdi. Ben de onları öldürdüm" dedi.

'Hepsini gördüm'

Duruşmada cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.'nin de pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Küçük çocuk ifadesinde, "Hakim amca, babam odamın ışığını açık bıraktığı için uyuyamamıştım. Sonra bağırtılar duydum. Yataktan kalktığımda babam, dedeme ve amcama bağırıyordu. Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti, tüm yaşananları gördüm" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Abdulsamet Yayaşit'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.











