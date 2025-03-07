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Bursa'da otomobille silahlı saldırı

Bursa'da otomobille silahlı saldırı

10:247/03/2025, Cuma
IHA
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Bursa'da bir kişi husumetlisi olan şahısların oturduğu işletmeye otomobille gelip kurşun yağdırdı. O anlar kameraya yansırken, kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 suç kaydı bulunan Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.'yı (24) takip etmeye başladı. Husumetlilerinin cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., otomobille işletmenin önünden geçerken arka arkaya ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Enes Ö.'nün 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.



#Bursa
#Bursa Nilüfer
#Silahlı Saldırı
#Asayiş

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