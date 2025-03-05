Polis katili 16 yıl sonra yakalandı

13 Haziran 2009'da Şanlıurfa Siverek’teki silahlı kavgaya müdahale esnasında, Polis Memuru Nihat Karakoca şehit olmuş, 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. geçen hafta Şanlıurfa Karaköprü’de saklandığı evde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan polis katilinin yakalandığını şu mesajla duyurdu: “Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor.”