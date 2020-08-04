Eşini döven HDP’li eski vekil Işık'a sekiz yıl hapis istemi

Ankara Dikmen'de yaşayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, eşi Ebru Işık'a yumruk atıp, şiddet uygulamıştı. Hastaneye gitmesine izin vermediği gibi yardım istemedin diye eşinin telefonuna da el koyan dayakçı milletvekili, büyük tepki toplamıştı.
Altı ay eşine yaklaşamayacak
Eşinin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında altı ay uzaklaştırma kararı verdi.
Fezleke önümüzdeki günlerde TBMM'de
Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.
HDP ihraç etmedi
HDP Merkez Disiplin Kurulu, dayakçı Işık'ı partiden ihraç etmek yerine iki yıl süreyle geçici uzaklaştırma cezası vermiş, açıklanan karar tartışma yaratmıştı.