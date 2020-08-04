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Gündem Eşini döven HDPli eski vekil Işıka sekiz yıl hapis istemi
POLİTİKA

Eşini döven HDP’li eski vekil Işık'a sekiz yıl hapis istemi

Eşini feci şekilde darp ederek Türkiye'nin gündemine oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Işık'ın eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor. HDP Merkez Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde dayakçı Işık'ı partiden ihraç etmek yerine iki yıl süreyle geçici uzaklaştırma cezası vermiş, açıklanan karar tartışma yaratmıştı.

Haber Merkezi DHA
HDP'li eski Muş Milletvekili Mensur Işık
HDP'li eski Muş Milletvekili Mensur Işık

Ankara Dikmen'de yaşayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, eşi Ebru Işık'a yumruk atıp, şiddet uygulamıştı. Hastaneye gitmesine izin vermediği gibi yardım istemedin diye eşinin telefonuna da el koyan dayakçı milletvekili, büyük tepki toplamıştı.

Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı
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Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı

Altı ay eşine yaklaşamayacak

Eşinin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında altı ay uzaklaştırma kararı verdi.

HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı
GÜNDEM
HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı

Fezleke önümüzdeki günlerde TBMM'de

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi
HAYAT
HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi

HDP ihraç etmedi

HDP Merkez Disiplin Kurulu, dayakçı Işık'ı partiden ihraç etmek yerine iki yıl süreyle geçici uzaklaştırma cezası vermiş, açıklanan karar tartışma yaratmıştı.

HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı
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HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı
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