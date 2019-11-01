Gündem Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş Bu benim zoruma gidiyordu
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş!

Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş: Bu benim zoruma gidiyordu

Diyarbakır'da eşinin üzerine benzin dökerek yakıp ölümüne, kızının da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, ifadesinde olay öncesi eşiyle çalıştığı iş yerinin servis aracını kullanan şoförün yanındaki koltukta oturması nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Can Y'nin ifadesinde, "Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu" açıklaması yer aldı.

Haber Merkezi AA
Tartışma esnasında çıkan yangında odayı alevler aldı.
Tartışma esnasında çıkan yangında odayı alevler aldı.

Diyarbakır'da eşinin üzerine benzin dökerek yakıp ölümüne, kızının da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, ifadesinde olay öncesi eşiyle çalıştığı iş yerinin servis aracını kullanan şoförün yanındaki koltukta oturması nedeniyle tartıştığını söylediği ortaya çıktı.

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Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Can (35) ile Güllü Y. (30) çifti arasında 15 gün önce kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Can Y, iddiaya göre bidondaki benzini eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep'in (12) üzerine dökerek çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan Güllü Y, ikinci kattan atlayarak ağır yaralandı. Olayda Zeynep ve Can Y. de yaralandı.

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'Kayıp' diye TV programına çıkmıştı: Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış

Şüpheli Can Y.

12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güllü Y, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Can Y, Ergani Sulh Ceza Hakimliğince eşine yönelik "kasten öldürmek" ve kızına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Güllü Y, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

"Şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu"

Suçunu itiraf eden Yılmaz, ifadesinde daha önce tartıştıkları konuların olay günü yeniden canlandığını, eşinin çalışmasını istemediğini ama ısrarı üzerine çalışmasına izin verdiğini öne sürdü.

Yılmaz, tartışma anında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

  • "Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu. Eşimle servis aracında şoförün yanına oturmamasını söylediğim için tartışmaya başladık. Eşim kendisine baskı uyguladığımı, dışarı çıkıp kendisini aracın altına atacağını söyledi. Kızımla bu duruma engel olmaya çalıştık. O sinirle odun kesme makinesi için saklamış olduğum benzini getirerek odaya döktüm.
  • 'Öleceksek beraber ölelim.' dedim. Elimdeki çakmağı çaktığımı hatırlamıyorum. Benzini odaya dökerken benim ve eşimin üzerine sıçramış olabilir. Birden beni ve eşimi alevler sardı. Suyla kendimi söndürmeye çalıştım. Aşağıya indiğimde eşim aşağıdaydı. Orada bulunan vatandaşlar onu söndürmeye çalışıyordu."

Yılmaz, pişman olduğunu belirterek, kızının, annesinin üzerine benzin döktüğünü gördüğüne ilişkin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

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