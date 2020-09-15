Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakıka 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi
POLİTİKA

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "terör örgütüne yardım" ve "propaganda" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Sırrı Sakık
Sırrı Sakık

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sırrı Sakık ve avukatı katılmadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Sırrı Sakık ile Vali arasında logo tartışması
OYNAT 08:02
Sırrı Sakık ile Vali arasında logo tartışması
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ağrı Gazi Mahalllesi'nde yapılan 'Şehir Ormanı' temel atma töreninde Valilik ve Belediye arasında 'logo' tartışması yaşandı. Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, tören alanındaki panolarda sadece Ağrı Valiliği ve SERKA'nın tanıtım logosunun yer almasına tepki gösterdi. Kürsüye çıkan Sakık, projeye belediyenin de katkı sağladığını kaydederek, "Ama yok hükmünde sayılmak insanların en çok tepki gösterdiği olaylardan biridir. Bakın logolarda Ağrı Belediyesi yok. Zaten bütün kavgalarda bu topraklarda yok hükmünde saydığınız için olur. Bizi yok hükmünde kimsenin saymasına müsaade etmeyiz. Burada emeğimiz, çabamız var" diye konuştu. Vali Musa Işın ise kürsüde yaptığı konuşmada, "Ben şimdi kalkıp da burada aynı tonla, aynı üslupla size cevap verirsem burada hepimizin vücut kimyası bozulur. Eğer barış istiyorsak önce dağdaki insanların silahlarını bırakması lazım. Dağda silahlı insanlar olduğu sürece biz barıştan bahsedemeyiz bende bunu söylemek zorundayım. Çok özür diliyorum hepinizden, benim gerçekten vücut kimyam bozuldu. Titriyorum şuanda, buna gerek yoktu" dedi. Sakık ve Vali Işın daha sonra gerilimi düşürerek temel atma töreninde ilk harcı beraber koyup inşaat alanını gezerek sohbet etti.


Abone Ol Google News
Sezerin affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Teröristlere karşı af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Gazzeden İsraile roket atıldı

Gazze'den İsrail'e roket atıldı

O anlarda BAE ve Bahreyn'in ihaneti resmileşiyordu.
İhanet tescillendi

İhanet tescillendi

​İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı.
BM'ye açık mektup

BM'ye açık mektup

​Uygur Türk'ü siviller, 'ortadan kayboluyor'.
Bazı iller<br>kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası...
Netflix itiraf etti

Netflix itiraf etti

​Pedofili ve eşcinsellik izni için sansür uyguladılar.

Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'de son 24 saatin tablosu açıklandı.
Yavuz'un görev süresi uzatıldı

Yavuz'un görev süresi uzatıldı

​Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı.
Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderildi.
İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

Yazdığı mektupla fethin kaderini değiştirdi...
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.

Kritik toplantı <br>sona erdi

Kritik toplantı
sona erdi

Yeni toplantı 17 Eylül'de yapılacak.

Antalya'da akılalmaz anlar

Antalya'da akılalmaz anlar

​Karantinayı deldi, 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp etrafa tükürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.