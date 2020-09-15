Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Sırrı Sakık ile Vali arasında logo tartışması

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ağrı Gazi Mahalllesi'nde yapılan 'Şehir Ormanı' temel atma töreninde Valilik ve Belediye arasında 'logo' tartışması yaşandı. Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, tören alanındaki panolarda sadece Ağrı Valiliği ve SERKA'nın tanıtım logosunun yer almasına tepki gösterdi. Kürsüye çıkan Sakık, projeye belediyenin de katkı sağladığını kaydederek, "Ama yok hükmünde sayılmak insanların en çok tepki gösterdiği olaylardan biridir. Bakın logolarda Ağrı Belediyesi yok. Zaten bütün kavgalarda bu topraklarda yok hükmünde saydığınız için olur. Bizi yok hükmünde kimsenin saymasına müsaade etmeyiz. Burada emeğimiz, çabamız var" diye konuştu. Vali Musa Işın ise kürsüde yaptığı konuşmada, "Ben şimdi kalkıp da burada aynı tonla, aynı üslupla size cevap verirsem burada hepimizin vücut kimyası bozulur. Eğer barış istiyorsak önce dağdaki insanların silahlarını bırakması lazım. Dağda silahlı insanlar olduğu sürece biz barıştan bahsedemeyiz bende bunu söylemek zorundayım. Çok özür diliyorum hepinizden, benim gerçekten vücut kimyam bozuldu. Titriyorum şuanda, buna gerek yoktu" dedi. Sakık ve Vali Işın daha sonra gerilimi düşürerek temel atma töreninde ilk harcı beraber koyup inşaat alanını gezerek sohbet etti.

