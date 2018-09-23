Gündem Eski bakan başkan adayı oldu
POLİTİKA

İstemihan Talay CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aday adayı oldu

Eski bakan başkan adayı oldu

Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı. Talay, geçmişten gelen bilgi birikimini Mersin için kullanmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Eski bakanlardan İstemihan Talay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
Eski bakanlardan İstemihan Talay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Talay, CHP Mersin il binasında yaptığı basın açıklamasında, ilin geleceğini belirlemek için hep beraber yola çıkmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

  • Mersin'in insanların gelip huzur bulduğu, huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Talay, "Bu kenti, geleceğe hoşgörülü bir şekilde, demokratik bir yönetim altında, bütün vatandaşlarımızı eşit gören, hepsiyle bütünleşen bir yerel yönetim anlayışıyla yönetmek bizim görevimiz olacaktır" dedi.

Güçlünün değil, haklının hakkını aldığı, sorunlarının çözüldüğü bir yerel yönetim kuracaklarını aktaran Talay, şöyle konuştu:

"Ben bu yola çıkarken, 40 yıllık birikimimi, kendi adıma yaptığım üretimi, adımı, ismimi ve bir ölçüde hepinizin önünde şerefimi ve namusumu koyarak yola çıkıyorum. Biz hiçbir zaman yapacağız anlayışı içerisinde olmuyoruz. Konuştuklarımız sadece yaptıklarımızın tekrarıdır. Geçmiş zamanla konuşarak geleceğe ışık tutuyor, geleceğimizi belirlemek istiyoruz."

Söylediklerimizi gerçekleştirecek birikime sahibiz

  • Talay, bütün yaşamı, yöneticilik hayatı boyunca dinleyerek öğrendiğini, öğrendiklerini de yerine getirme konusunda tereddüt etmediğini bildirdi.
  • "Bize güvenin, inanın" diye konuşan Talay, "Biz bugün ne söylediysek yarın onu da gerçekleştirecek hem birikime hem inanca hem de tecrübeye sahibiz" dedi.

Talay'ın başkan aday adaylığı açıklamasına çok sayıda partili destek verdi.

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, ABD'de TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Tahran'a müzakere mesajı

Tahran'a müzakere mesajı

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor.
Büyükelçilik için el sıkıştılar

Büyükelçilik için el sıkıştılar

​Paraguay ve Türkiye karşılıklı büyükelçilik açacak.
Dev fabrika yandı

Dev fabrika yandı

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.
HDP hüsrana uğradı

HDP hüsrana uğradı

​Van mitingine 500 kişi katıldı, alan bomboş kaldı.
Rus uçağıböyle düşmüş

Rus uçağıböyle düşmüş

Rusya, uçağın düşüş anıyla ilgili animasyon yayınladı.
'DünyaTürkiye'yi izliyor'

'DünyaTürkiye'yi izliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'e katıldı.
Kutupsoğukları geliyor

Kutupsoğukları geliyor

​Meteoroloji, soğuk havanın Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

​Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
'İstismar' iddiaları yalanlandı

'İstismar' iddiaları yalanlandı

​Başsavcılık'tan flaş Sedanur açıklaması.
Çember daralıyor

Çember daralıyor

​Banka müdürünün milyonluk vurgununda ilk tutuklama.
15 dakikaya indi

15 dakikaya indi

Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.
Bakan Soylu çekti

Bakan Soylu çekti

​İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı uçurdu.
Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.