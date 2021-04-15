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Gündem Eski Başbakan Yıldırım Akbuluta veda TBMMde tören düzenlendi
ANKARA

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'a veda: TBMM'de tören düzenlendi

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. Törende konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ''Halkımız simge bir ismini kaybetti'' dedi.

Haber Merkezi Diğer
Eski Başbakan Yıldırım Akbuluta veda: TBMMde tören düzenlendi
Törene çok sayıda siyasi isim katıldı.

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut dün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.

Akbulut için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı.

Meclis’teki törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı:

''Ölüm, yeni bir dönemin başlangıcı demek. Merhum Akbulut, ardından yazan, söyleyen gösteriyor ki seçkin, müstesna insanlardandı. Anavatan'da uzun yıllar devam etti. Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Parti genel başkanlığı, TBMM Başkanlığı görevlerinde hizmet eden Akbulut, ömrünün son zamanlarında bile Yüksek İstişare Kurulu'nda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etti.

"HALKIN İÇİNDEN BİR DEVLET ADAMIYDI"

Dürüst kişiliğinden bir şey kaybetmeden hayatta kalmayı başaran Akbulut, hafızalarımızda böyle yaşamaya devam edecektir. Ayasofya'nın açılışına dünya gözüyle şahit olması çok müstesnadır. Akbulut halkın içinden bir devlet adamıydı. Halkımız simge bir ismini kaybetti.''

Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi
OYNAT 01:05
Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi
Dün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlendi. Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşındaydı.


  • Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akbulut'un cenazesi, devlet mezarlığına defnedilecek.

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