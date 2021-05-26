Gündem Eski Belediye Başkanı HDPli Yaşar Akkuşa PKK üyeliğinden hapis cezası
POLİTİKA

Eski Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'a PKK üyeliğinden hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl görevinden uzaklaştırılan eski Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş, terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Haber Merkezi DHA
Eski Belediye Başkanı HDPli Yaşar Akkuşa PKK üyeliğinden hapis cezası
HDP'li Yaşar Akkuş

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Son savunmasını yaptı

Iğdır 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akkuş, bugün 8’inci kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.

7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.

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