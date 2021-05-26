Eski Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'a PKK üyeliğinden hapis cezası

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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: İslam'a tüm dünyaya hizmet ettiği için düşmanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu ikinci gününde de sürüyor. Etkinlikte konuşma yapan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Batı medyası, İslam'ı bilmedikleri için değil aksine İslam'ın tüm dünyaya hizmet ettiğini çok iyi bildikleri için düşmanca tavırlar takınıyorlar" ifadelerini kullandı.