Gündem Eski CHPli Mehmet Sevigen 128 milyar dolar yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
POLİTİKA

Eski CHP'li Mehmet Sevigen '128 milyar dolar' yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı. Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini ifade eden Sevigen, "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHPli Mehmet Sevigen 128 milyar dolar yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevigen, CHP'nin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Millet İttifakı liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söyledi.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini söyleyen Sevigen, "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" dedi.

KORUMA MÜDÜRÜNE DÖVİZ TALİMATI

Sözünü ettiği olayın 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor. O genel başkan kim?"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen '128 milyar dolar' yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
OYNAT 01:43
Eski CHP'li Mehmet Sevigen '128 milyar dolar' yalanının ortaya atıldığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıkladı
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı. Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini ifade eden Sevigen, 'O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim' dedi.

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