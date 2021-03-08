Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: ​Bunu dışarı salmayın!

Türkiye dün Samsun’da yaşanan kadına şiddet olayıyla sarsıldı. Canik ilçesinde yaşanan olayda İbrahim Zarap, kızı E.M’yi almak üzere 3 yıl önce boşandığı eşi E.M.’ye ilçe meydanında buluştu. Bu sırada İbrahim Zarap, eski eşi E.M.’ye bilinmeyen nedenle 5 yaşındaki kızının gözü önünde tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap’ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

REKLAM

E.M.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap’ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.M’yi hastanede ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, birkaç gün daha müşahede amaçlı burada kalacak. Psikolojik destek ekiplerimiz çocuğumuzun yanındalar. Bu tramvayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz” diye konuştu. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

PİŞKİN SAVUNMA

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap’ın polise verdiği ifadesinde, “Kızımı teslim ederken bana, ‘Sana bir daha kızı göstermeyeceğim’ gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım” dedi. İbrahim Zarap, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

REKLAM

Küçük kız korumaya alındı.

HUKUK GEREĞİNİ YAPACAK

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, “Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, “Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır” paylaşımında bulundu.

REKLAM

Hiç dışarı çıkamasın!

Eski kocasının saldırısında yaralanan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından konuştu. E.M., “Yanımda olan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum” dedi.

Yakından takipçisiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, vahşete tepki göstererek, “Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Temel meselemiz olacak

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz” ifadelerine yer verirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “Aile içi şiddete tanık olan bir çocuğun gözlerinden kendini görebilen bir baba bir daha iflah olur mu bilinmez. Kınıyor ve utanç duyuyorum” şeklinde tepki gösterdi.

REKLAM

GÜNDEM Kadın kollarında bayrak Keşir'de

GÜNDEM Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum