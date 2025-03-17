Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı 4,5 yıl hapse mahkum edildi

Hakim Mihail Jinjoliya, Saakaşvili'nin 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, ayrıca 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından mahrum bırakılacağını duyurdu. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı için bugün açıklanan karar, hakkında verilen üçüncü hapis cezası oldu. Cumhurbaşkanı olduğu (2004-2013) dönemde bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürttüğü gerekçesiyle 2018'de gıyabında 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili, 12 Mart'ta da devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı yolsuzluk davasında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.