Gürcistan'daki insan çiftliği: Taşıyıcı anne köleliği ortaya çıktı

Gürcistan'daki çiftlikte 100'ey yakın kadının köle gibi kullanıldığı, hayvan muamelesi yapıldığı ortaya çıktı.





YUMURTA MAFYASI

İddiaya göre Facebook'ta kadınlar çocuk sahibi olamayanlar için taşıyıcı anneler olarak çalışmaları için 11 bin 500 ile 17 bin euro arasında maaş vadeden bir ilanla kandırıldılar. Yabancı uyruklu kadınlar, Gürcistan'da ‘yumurta mafyasının' eline düştü. Bild gazetesi'nin haberine göre, kadınlar Gürcü çiftlere taşıyıcı annelik yapmayı vadeden bir iş ilanına başvurdu. Ancak, başvurdukları iş teklifinin paravan olduğu ve onları gizli bir 'insan çiftliği'ne götürdükleri ortaya çıktı.





Kadınlar, Gürcüstan'da, kendilerine zorla hormon tedavisi uygulandığını ve damızlık sığır gibi muamele gördüklerini iddia etti. Onlara yapılan işlemlerin ardından, yumurtalıkları alınıp karaborsada satıldı. Bir süre sonra kadınlar, girdikleri tuzağı fark etti ancak çok geçti. Hormon tedavisiyle yumurtaları toplandı ve satılmak üzere hazırlanırken, hayatları tehlikeye girdi.





INTERPOL'ÜN YARDIMIYLA KURTULMA

Bu korkunç hikayede bir kadın, ülkedeki bir vakıftan yardım aldı ve Interpol'le iletişime geçerek, diğer kadınların da kurtarılmasını sağladı. İki ülke, ortak bir soruşturma başlattı. Alınan yumurtaların tüp bebek tedavilerinde kullanılmak üzere satılmak istendiği düşünülüyor.



