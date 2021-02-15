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POLİTİKA

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezası

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 2019 yerel seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmişti. Hakkında dava açılan ve hakim karşısına çıkan Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Haber Merkezi İHA
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açmıştı.

"Paylaşım yapmak hakkım" dedi

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davaya sanık Uzun ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatımı talep ediyorum" dedi.

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"2013'teki olaya demiştik" savunması işe yaramadı

Sanık Uzun’un avukatı Ümit Kara, suça konu paylaşımın 2013’deki bir olaya ilişkin olduğunu, bu tarihte de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı değil, Başbakan olduğunu söyledi.

Kara, müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ise, "Sanıktan şikayetimiz devam etmektedir. Tweet paylaşımının kastı müvekkilimizi küçük düşürmektir. Onur ve haysiyetini incitici mahiyettedir. Dolayısıyla suç oluşmuştur. Sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Uzun’un "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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11 ay 20 gün hapis cezası

Mütalaaya karşı yapılan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Uzun’a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı erteledi.

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