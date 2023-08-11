Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray parti içinde AK Parti ve MHP ile ittifak isteyen bir grup olduğunu açıkladı

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti'de AK Parti ve MHP ile iş birliğine olumlu bakan isimler olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yaptı.
"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"
ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e,
"Evine dön"
çağrısı yapmıştı.
Akşener'den Bahçeli'nin bu sözlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray Bahçeli'nin sözlerine ilişkin konuştu.
Aytun Çıray: Bir grup AK Parti ve MHP ile iş birliğini savunuyor
Aytun Çıray: Bir grup AK Parti ve MHP ile iş birliğini savunuyor
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray,
"Vekilleri, İYİ Partili seçmeni tanımıyor"
diyerek
"İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile iş birliğini savunuyor. Diğer bir grup da '2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık' diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. 'İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?' diyorlar"
açıklamasında bulundu.
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41 dakika önce