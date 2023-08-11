Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray parti içinde AK Parti ve MHP ile ittifak isteyen bir grup olduğunu açıkladı

"İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile iş birliğini savunuyor. Diğer bir grup da '2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık' diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. 'İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?' diyorlar"