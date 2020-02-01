Eski koca dehşeti

Antalya’da Birol Köse ayrıldığı eşini ve balkona çıkarak yardım isteyen 12 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti. Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2917 Sokak’taki 2 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 12 yaşındaki Ekin Köse’nin balkona çıkıp, “Polisi arayın, babam annemi öldürüyor” yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen ekipler, Esma Polat’ın (35) öldüğünü belirlerken, yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Küçük kız ve babası hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının o sırada evde bulunan oğlu 5 yaşındaki Umut Batın Köse’ye bir şey yapmadığı öğrenildi. Birol Köse’nin çıkan tartışmada eski eşi Esma Polat’ı öldürdüğü, ardından aynı silahla balkona çıkıp yardım isteyen kızına ve kendisine ateş ettiği belirtildi.

Birol Köse, eski eşi Esma Polat ve 12 yaşındaki kızı Ekin’i silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

4 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

Çorum’da yaşayan çiftin yaklaşık 4 yıl önce ayrıldığı, Esma Polat’ın kendisini sürekli rahatsız eden eden eşinden kurtulmak için yaklaşık 6 ay önce Antalya’ya yerleştiği öğrenildi. Evden uzaklaştırma kararı bulunan Köse’nin, çocuklarını görmek için otomobili ile yine eve geldiği ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Esma Polat’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İnşaat işçisi İlhami İtmeş

YARDIM SESİ DUYDUK

Polisi arayan inşaat işçisi İlhami İtmeş olayı şöyle anlattı: “Balkondan sadece yardım çığlığı duydum. Çocuk ’Babam annemi öldürüyor, yardım edin’ dediğini duydum. Olan çocuğa oldu. İki el silah sesi duyduk. O çocuğu balkondan alabilirdik. Ama normal aile kavgası sandık. Olan da çocuğa oldu bunun için de çok büyük suçluluk duyuyorum.” Komşu Ayhan Özdemir ise, “Karşı daireden kavga eder gibi ses geliyordu. Sonra 2 silah sesi geldi. Çocuk balkona çıkıp, ’Babam annemi öldürüyor’ deyince karşıdaki işçiler polisi aradı. Şahıs balkondan hep kızıyla konuşurdu” diye konuştu.