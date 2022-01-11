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MERSİN

Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi İHA
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Barış Can U. (24), bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Naziye Oskay (25) ile barışmak için dün merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’ndeki evine gitti. Eski nişanlısı ile sokakta buluşan genç, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla Naziye Oskay’a 6 el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

KATİL ZANLISINA BÜYÜK TEPKİ

Bugün sabah yakınları tarafından hastaneden alınan Naziye Oskay’ın cansız bedeni, Mersin Şehir Mezarlığı’nda yıkandıktan sonra, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı köyünde toprağa verildi. Anne Fatoş ile baba Murat ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, katil zanlısına tepki büyük oldu.


Öte yandan gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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