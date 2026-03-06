Eskişehir'de oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 11 gözaltı

Şüphelilerin kullanımında bulunan; bir kısmı parçalanmış, çalıntı 2 adet araç, hacizli-yakalamalı 1 adet araç ve şüphelilerin olaylarda kullandıkları 2 adet araç olmak üzere toplam 5 araca el konuldu. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış 26 araç motoru, üzerinde haciz-yakalama bulunan araca ait olduğu tespit edilen 1 adet araç motoru, seri numarası kazınmış 8 adet şasi, parçalanmış araçlara ait olduğu anlaşılan çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Bu parçaların incelemesinde; hacizli-yakalamalı araçlara ait 50 araç beyni, yurtdışından geçici süreyle ülkeye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait 9 araç beyni, 9’u İstanbul’dan, 1’i Almanya’dan, 3’ü Antalya’dan, 2’si Balıkesir’den ve 1’i Ankara’dan olmak üzere çalıntı araçlara ait olan 16 araç beyni muhafaza altına alındı. Çok sayıda araç parçasıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.