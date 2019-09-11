Gündem Eşlerine not bırakıp PUBGden tanıştıkları genç ile kaçan kardeşler yakalandı
3. SAYFA

Eşlerine not bırakıp PUBG'den tanıştıkları genç ile kaçan kardeşler yakalandı

Kütahya’da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye’de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş’in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın’ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Ayşen Daşgın (Solda) ve Reyhan Keçiş (Sağda)
Ayşen Daşgın (Solda) ve Reyhan Keçiş (Sağda)

Kütahya’da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), eşlerine not bırakarak evi terk etti.

Ekipler çalışma başlattı

Eşlerine not bırakıp ziynet eşyalarını yanlarına alıp evden ayrılan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrası iki kız kardeşin Osmaniye’de olduğu tespit edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayşen Daşgın ve kardeşi Reyhan Keçiş’i Osmaniye’de H.Y. ile birlikte bularak gözaltına aldı.

PUBG'den tanışmışlar

PUBG Oyunu
  • İki kız kardeşin alınan ilk ifadelerinde iddiaya göre, kız kardeşlerden Reyhan Keçiş’in Osmaniye’de oturan H.Y. adlı kişi ile çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG’den tanıştığını, kendi isteği ve rızası ile H.Y. ile birlikte Kütahya’dan Osmaniye iline geldiği ve bu esnada ablası Ayşe Daşgın’ın da kendisi ile birlikte geldiğini söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldılar

Emniyette sorguları süren kız kardeşlerin ayrıca Kütahya’daki ailelerine dönmek istemediklerini beyan etmeleri üzerine iki kız kardeş ve yanına geldikleri H.Y. serbest bırakıldı.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş ortadan kayboldu
GÜNDEM
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş ortadan kayboldu
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında sınırın öbür tarafında teröristler görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.
5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

Hakkari ve Muş'ta PKK'ya yönelik terör operasyonları düzenlendi.
Ortak Whatsapp grubu kuruldu

Ortak Whatsapp grubu kuruldu

​Büyükşehir belediye başkanları hızlıca irtibat sağlayabilecek.
Suriye ve Libya'yı görüştüler

Suriye ve Libya'yı görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü.
Türk bayrağını<br>indiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.

İşgalin<br> bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
HDP'den hesap <br>sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.
Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Fıskiyeler kazaya davetiye çıkarıyor

Ölümle sonuçlanan kazalar yaşandı ancak önlem alınmıyor.
RTÜK devreye girdi:<br>Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
Başkanların görevi<br>devri sabık peşinde koşmak değil

Başkanların görevi
devri sabık peşinde koşmak değil

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Hız limiti<br>140 olacak mı?

Hız limiti
140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması yapıldı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.